В Новосибирской области откроют пять новых центров гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Фото министерства образования Новосибирской области

В Новосибирской области заработал первый центр сбора гуманитарной помощи нуждающимся из Луганской и Донецкой народных республик.

В Новосибирской области продолжает работать центр гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Данные центры продолжают открываться на территории всей России, и их география постоянно расширяется. В ближайшее время в регионе откроют пять новых центров, сообщает региональное министерство образования.

На данный момент в Новосибирской области заработал первый центр помощи беженцам по адресу улица Писарева, 4. Желающие могут привозить вещи ежедневно с 16:00 до 20:00, однако необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по номеру +7 (383) 221-18-55 либо через почту redcross-nsk@mail.ru.

«На данный момент в Новосибирской области акцент сделан на сбор гуманитарной помощи, чтобы у людей, прибывающих на территорию России с Юго-Восточной Украины, не возникало перебоев с продуктами, предметами первой необходимости. Самое нужное сейчас – детское питание длительного хранения, детская тёплая одежда, подгузники всех размеров, средства личной гигиены», – сообщила координатор волонтёрского корпуса регионального оперативного штаба Инна Ляпина.

Также вскоре в регионе откроют ещё пять центров сбора гуманитарной помощи, адреса сообщат позднее.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников заявил, что в Новосибирской области будут реализованы все национальные проекты, несмотря на вводимые против России санкции.