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Новосибирский губернатор Травников заявил, что санкции против России не повлияют на нацпроекты

Фото Новосибирский губернатор Травников заявил, что санкции против России не повлияют на нацпроекты
Фото Новосибирский губернатор Травников заявил, что санкции против России не повлияют на нацпроекты

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вводимые против России санкции не скажутся на финансировании и реализации национальных проектов в Новосибирской области, заявил губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области продолжат реализовывать национальные и региональные проекты, вне зависимости от введения санкций против России. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона 28 февраля.

«Вполне возможно, у кого-то из коллег появляются сомнения, а как всё это делать в условиях новых санкций и изменений макроэкономической ситуации. Коллеги, никаких изменений в реализации национальных проектов и других федеральных программ, в которых мы участвуем, не предполагается. Не предполагается сокращение финансирования и смещение плановых сроков вправо», – прокомментировал Травников.

Напомним, что 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Украине. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других государств заявили о введении санкций против России.

Накануне также стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с рядом российских банков, которые попали под санкции. Кроме того, в 2022 году на фоне происходящего может произойти ощутимый рост цен на ввозимые импортные товары. Сиб.фм продолжает следить за ситуацией.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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