Новосибирский губернатор Травников заявил, что санкции против России не повлияют на нацпроекты

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вводимые против России санкции не скажутся на финансировании и реализации национальных проектов в Новосибирской области, заявил губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области продолжат реализовывать национальные и региональные проекты, вне зависимости от введения санкций против России. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона 28 февраля.

«Вполне возможно, у кого-то из коллег появляются сомнения, а как всё это делать в условиях новых санкций и изменений макроэкономической ситуации. Коллеги, никаких изменений в реализации национальных проектов и других федеральных программ, в которых мы участвуем, не предполагается. Не предполагается сокращение финансирования и смещение плановых сроков вправо», – прокомментировал Травников.

Напомним, что 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Украине. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других государств заявили о введении санкций против России.

Накануне также стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с рядом российских банков, которые попали под санкции. Кроме того, в 2022 году на фоне происходящего может произойти ощутимый рост цен на ввозимые импортные товары. Сиб.фм продолжает следить за ситуацией.