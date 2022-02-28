Великий и ужасный SWIFT: экономист рассказал, что будет с банковскими картами россиян уже в марте 2022

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Сбербанк продолжит работу в обычном режиме. Различные финансовые операции в рублях и иностранной валюте доступны клиентам без каких-либо ограничений. Пользоваться всеми услугами можно как в мобильном приложении, так и в офисах банка.

Ранее, была опубликована информация о том, что Сбербанк тоже будет внесен в американский санкционный список. Однако на него не распространяются «полные блокирующие санкции», которые означают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Речь идет о «разрыве связи с финансовой системой США» для «Сбера» и 25 его «дочек».

Сбербанк добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. В течение 30 дней все американские финансовые институты должны закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его дочек. При этом активы Сбербанка в юрисдикции США не замораживаются, и американским институтам в целом не запрещено вести другие дела со Сбербанком (то есть, например, подразумевается, что Сбербанк может приобрести лицензию на американское ПО).

Это действие ограничит доступ Сбербанка к операциям в долларах. Сбербанк является крупнейшим банком в России, владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора, тесно связан с мировой финансовой системой и системно важен для российской финансовой системы», — заявили в Белом доме.

Однако, позже российский финансовый конгломерат Сбербанк разослал сообщение всем держателям карт в РФ с информацией по поводу введения санкционных ограничений. Об этом сообщает новостной портал Primpress.

Известно, что россияне получили сообщение 27 февраля 2022 года о том, что банк продолжает работать в привычном режиме. Все возможные финансовые операции в рублях и иностранной валюте доступны клиентам без каких-либо ограничений. Пользоваться всеми услугами можно как в мобильном приложении, так и в офисах банка.

Также представители компании заявили, что на граждан не будут наложены никакие ограничения извне. Однако введение ограничений может отразиться на переводах денег за рубеж в иностранной валюте. Данная операция будет проводиться дольше по времени.

А вот ВТБ внесен в список SDN, что означает максимально возможные ограничения — блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. Вместе с ВТБ, об ограничениях в отношении которого ранее уже заявил президент США Джо Байден, в этот список также попадают «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что экономист Коложвари призвал временно отказаться кредитов. Специалисты заявили о нулевых шансах жителей России купить современную технику, а также Потапенко объяснил причины падения доходов россиян.