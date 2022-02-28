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Замглавы новосибирского Роспотребнадзора оштрафовали за плохую работу с жалобами

Фото Замглавы новосибирского Роспотребнадзора оштрафовали за плохую работу с жалобами
Фото Замглавы новосибирского Роспотребнадзора оштрафовали за плохую работу с жалобами

Pixabay.com

Заместителя руководителя Роспотребнадзора Новосибирской области оштрафовали за некачественную работу с жалобами.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области оштрафована на 6 тысяч рублей за некачественную работу с жалобами о незаконной продаже табака. Об этом сообщили общественники.

В Новосибирске оштрафовали заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Ладу Самойлову. Чиновница выплатит 6 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений о незаконной продаже табака.

Общественники из организации «Трезвый город» рассказали, что Самойлова не обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений и жалоб. Также замглавы новосибирского Роспотребнадзора обвиняют в бездействии в случаях явного нарушения прав и законных интересов граждан.

Пока заместитель руководитель ведомства может обжаловать решение. Общественники отметили, что ранее Ладу Самойлову уже штрафовали за аналогичные нарушения, передает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что топ-менеджера из Новосибирска оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплат на 46 миллионов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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