Зампредседателя парламента Новосибирской области Панферов поддержал акцию солидарности с российской армией: «Наше дело правое»

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Российские волонтеры организовывают Марш солидарности народа и армии. Заместитель председателя парламента НСО Андрей Панферов поддержал акцию.

В России пройдет Марш солидарности народа и армии. Сейчас волонтеры просят поддержать российских военных в соцсетях. В беседе с Сиб.фм акцию поддержал зампредседателя НСО Андрей Панферов. Он заявил, что российские военные сражаются за правое дело.

«Обычно я иронично отношусь к флешмобам, но лишний раз сказать «спасибо» нашим военным – это правильно. Им будет приятно знать, что их поддерживают в тылу», – заявил Андрей Панферов в разговоре с Сиб.фм.

Добровольцы организовали акцию по поддержке российских военных. Скоро должен состояться Марш солидарности народа и армии, а пока волонтеры просят неравнодушных россиян поддержать российских военных в соцсетях. В условиях антироссийской пропаганды открыто заявить о своей поддержке армии России – это самое честное, что россияне могут сделать для военных.

Также волонтеры рекомендуют вывесить национальный флаг, знамя ВС РФ, знамя Победы, флаги ЛДНР, Новороссии или русские православные стяги в окнах квартир, повязать ленту с национальной символикой на автомобиль, рюкзак или одежду. Кроме того, добровольцы напомнили о необходимости закрашивать или срывать антироссийские листовки и надписи на территории России.

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов согласился, что поддержать российскую армию в условиях жесткой антипропаганды будет правильно.

«Нужно помнить, что наше дело правое. ВС РФ не воюют с украинским народом, а выполняют важные государственные задачи», – отметил Панферов.

Он добавил, что сейчас важно помочь беженцам из ЛДНР, а также поговорить с детьми. Подрастающему поколению важно объяснить, за что именно выступают российские военные, и воспитать в детях уважение и преданность своей стране.

В условиях проведения российскими войсками освободительной спецоперации на Украине западные хакеры начали массовую атаку на российские СМИ и сайты государственных органов. Сегодня были взломаны сайты практически всех крупных российских медиа.