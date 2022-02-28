Западные хакеры взломали сайты крупных российских СМИ

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Зарубежные хакеры из группировки Anonymous взламывают сайты российских либеральных СМИ.

Западные хакеры из группировки Anonymous взламывают российские порталы. Сегодня началась атака на сайты СМИ.

Сайты российских средств массовой информации, в том числе либеральных, взломаны. Атака произошла на издания «Фонтанка», «Коммерсант», РБК, «Лента.ру», «Такие дела», «Forbes», «Известия» и «ТАСС».

При попытке открыть страницу появляется призыв прекратить освободительную спецоперацию российских войск на Украине. Подпись – Anonymous.

Утверждается, что авторы обращения – неравнодушные журналисты России, однако в тексте присутствуют ошибки и фейковая информация о количестве погибших российских военных.

Напомним, Anonymous – это группировка хакеров, которые пообещали атаковать российские сайты, в том числе порталы СМИ.

Ранее массивным кибератакам подверглись сайты президента России и Совета федерации. Минцифры сообщило о беспрецедентных атаках на портал «Госуслуг».