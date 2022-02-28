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общество

Западные хакеры взломали сайты крупных российских СМИ

Фото Западные хакеры взломали сайты крупных российских СМИ
Фото Западные хакеры взломали сайты крупных российских СМИ

Pixabay.com

Зарубежные хакеры из группировки Anonymous взламывают сайты российских либеральных СМИ.

Западные хакеры из группировки Anonymous взламывают российские порталы. Сегодня началась атака на сайты СМИ.

Сайты российских средств массовой информации, в том числе либеральных, взломаны. Атака произошла на издания «Фонтанка», «Коммерсант», РБК, «Лента.ру», «Такие дела», «Forbes», «Известия» и «ТАСС».

При попытке открыть страницу появляется призыв прекратить освободительную спецоперацию российских войск на Украине. Подпись – Anonymous.

Утверждается, что авторы обращения – неравнодушные журналисты России, однако в тексте присутствуют ошибки и фейковая информация о количестве погибших российских военных.

Напомним, Anonymous – это группировка хакеров, которые пообещали атаковать российские сайты, в том числе порталы СМИ.

Ранее массивным кибератакам подверглись сайты президента России и Совета федерации. Минцифры сообщило о беспрецедентных атаках на портал «Госуслуг».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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