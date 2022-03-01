Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

83-летний рыбак получил сильное переохлаждение на озере под Новосибирском

Фото 83-летний рыбак получил сильное переохлаждение на озере под Новосибирском
Фото 83-летний рыбак получил сильное переохлаждение на озере под Новосибирском

Фото аварийно-спасательной службы по Новосибирску (иллюстративное)

В Новосибирской области 83-летний мужчина отправился на рыбалку, однако застрял далеко от дороги в снегу.

В Новосибирской области 83-летний мужчина застрял на мотобуксировщике посреди озера и не мог дойти до дороги. Вскоре мужчину нашли спасатели и отправили на скорой помощи в больницу с сильным переохлаждением. Подробности инцидента рассказали в аварийно-спасательной службе по региону.

Инцидент произошёл 27 февраля, 83-летний рыбак на мотобуксировщике отравился на озеро Травяное рядом с посёлком Кубовая. По пути буксировщик сломался, и пенсионеру пришлось самостоятельно идти до дороги. Однако это оказалось невозможным из-за тяжёлого состояния и глубокого снега. Пострадавший позвонил родственникам и рассказал о произошедшем, а родные сообщили об этом в 112.

На поиски пенсионера выехали спасатели поискового отряда. На снегоходе они смогли найти 83-летнего мужчину, благодаря точным ориентировкам о его местонахождении.

«Спасатели быстро смогли доехать на снегоходе до пострадавшего и транспортировать его до дороги, где родственник быстро отвёз мужчину домой и туда уже была вызвана карета скорой помощи. Пострадавший получил сильное переохлаждение. По словам спасателей, если бы мужчину не нашли в ближайшие 1-2 часа, итог прогулки мог оказаться печальным», – сообщили в спасательной службе.

Напомним, ранее в Новосибирске спасатели помогли 2-летней девочке, которая застряла в детском стульчике. Пока она ждала спасателей, то уснула прямо в таком положении. Однако ребёнка смогли вытащить из стульчика, не потревожив сон.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33933
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
29356
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22696
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20757
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
17868
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16227
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15753
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля