83-летний рыбак получил сильное переохлаждение на озере под Новосибирском

Фото аварийно-спасательной службы по Новосибирску (иллюстративное)

В Новосибирской области 83-летний мужчина отправился на рыбалку, однако застрял далеко от дороги в снегу.

В Новосибирской области 83-летний мужчина застрял на мотобуксировщике посреди озера и не мог дойти до дороги. Вскоре мужчину нашли спасатели и отправили на скорой помощи в больницу с сильным переохлаждением. Подробности инцидента рассказали в аварийно-спасательной службе по региону.

Инцидент произошёл 27 февраля, 83-летний рыбак на мотобуксировщике отравился на озеро Травяное рядом с посёлком Кубовая. По пути буксировщик сломался, и пенсионеру пришлось самостоятельно идти до дороги. Однако это оказалось невозможным из-за тяжёлого состояния и глубокого снега. Пострадавший позвонил родственникам и рассказал о произошедшем, а родные сообщили об этом в 112.

На поиски пенсионера выехали спасатели поискового отряда. На снегоходе они смогли найти 83-летнего мужчину, благодаря точным ориентировкам о его местонахождении.

«Спасатели быстро смогли доехать на снегоходе до пострадавшего и транспортировать его до дороги, где родственник быстро отвёз мужчину домой и туда уже была вызвана карета скорой помощи. Пострадавший получил сильное переохлаждение. По словам спасателей, если бы мужчину не нашли в ближайшие 1-2 часа, итог прогулки мог оказаться печальным», – сообщили в спасательной службе.

Напомним, ранее в Новосибирске спасатели помогли 2-летней девочке, которая застряла в детском стульчике. Пока она ждала спасателей, то уснула прямо в таком положении. Однако ребёнка смогли вытащить из стульчика, не потревожив сон.