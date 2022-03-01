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общество

Не работает Instagram: аналитик рассказал, как устранить сбои в работе соцсети

Фото Не работает Instagram: аналитик рассказал, как устранить сбои в работе соцсети
Фото Не работает Instagram: аналитик рассказал, как устранить сбои в работе соцсети

Фото pixabay.com

Директор АППСИМ Владимир Зыков рассказал, почему возникают сбои в работе Instagram и как их можно устранить.

После последнего обновления в Instagram многие пользователи столкнулись с некоторыми ограничениями: само приложение работает с перебоями и в нём больше нет русского языка. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, как можно обойти данные ограничения. Об этом пишет Online47 со ссылкой на интервью директора с URA.RU.

Эксперт в интервью объяснил, что в последнем обновлении Meta [компания, владеющая WhatsApp, Instagram и Facebook. – Сиб.фм] таким образом сама избегает санкций со стороны Роскомнадзора. Дело в том, что организация отказалась выполнять требования о цензуре в соцсети.

«Сложно сказать, связано ли это с исчезновением русского языка в Instagram, но в новой версии его нет. Пользователи Android могут удалить новую версию соцсети и установить старую, тем самым устранив сбои. У кого iPhone, тем сложнее», – отметил аналитик.

Также аналитик рассказал, что стабильная работа приложения возможна. Однако для этого необходимо изменить ключевой IP-адрес, поставив VPN. Эксперт также уверен, что все проблемы в социальных сетях временны.

Напомним, ранее Сиб.фм также объяснил, возможна ли блокировка WhatsApp и как сохранить свои данные в этом мессенджере.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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