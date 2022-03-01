Блокировка WhatsApp с 1 марта: как спасти свои данные

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С 1 марта некоторым пользователям заблокируют доступ к WhatsApp.

После объявления о начале военной спецоперации в Украине многие известные социальные сети начали хуже работать в России. Сиб.фм разобрался, почему некоторые пользователи потеряют доступ к WhatsApp и как сохранить свои данные в случае чрезвычайной ситуации.

Что случилось?

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине для спасения жителей ДНР и ЛНР. После этого в отношении России ввели несколько санкций, которые заметно коснулись авиасферы, экономики и не только. А позднее граждане начали сталкиваться с перебоями в работе известных социальных сетей вроде Facebook, Instagram, Twitter.

В связи с частыми блокировками многие пользователи вспомнили про VPN, который даёт возможность безопасно заходить на сайты, обходя локальные ограничения и сохраняя конфиденциальность.

В России также одной из популярных социальных сетей является WhatsApp – Сиб.фм разобрался, почему мессенджер могут заблокировать и как сохранить свои переписки и контакты.

Почему могут заблокировать WhatsApp

WhatsApp, Facebook и Instagram владеет крупная холдинговая компания Meta. Ранее к организации были требования, чтобы отключить в России доступ к Facebook и Instagram. Однако вице-президент компании Ник Клегг не планирует отключать данные приложения, чтобы не лишать возможности высказываться «в критический момент».

Речи о блокировке WhatsApp в России не было ни со стороны Meta, ни со стороны Роскомнадзора. Поэтому приложение будет стабильно работать и дальше.

Однако с 1 марта некоторые пользователи не смогут зайти в WhatsApp. Дело в том, что с этого числа приложение не будет поддерживаться в операционных системах Android 4.4 KitKat и iOS 10, а также иных более устаревших версиях.

Как сохранить свои переписки

Тем не менее многие пользователи переживают, что могут потерять данные в непредвиденной ситуации. В связи с этим предлагаем несколько способов сохранить свои переписки и контакты в данном мессенджере.

В первую очередь можно настроить автоматическое копирование чатов. В настройках можно сохранять резервную копию в Google Диск. Для этого нужно открыть приложение – нажать «Другие опции» – «Настройки» – «Чаты» – «Резервная копия чатов» – «Резервное копирование».

Кроме того, есть способ перенести свои переписки из WhatsApp в Telegram. Для этого также необходимо открыть приложение – нажать на три точки в правом верхнем углу экрана – «Ещё» – «Экспорт чата» – здесь необходимо уточнить, копировать ли только чат или ещё и медиафайлы – выберите контакт нужного пользователя в Telegram (работает, только если он есть в Telegram) – подтвердите перенос и ждите завершения процедуры.