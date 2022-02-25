S7 отменила все рейсы в Европу

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Авиакомпания S7 отменила рейсы в Европу с 26 февраля.

Российская компания S7 отменила рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авиакомпания S7 отменила рейсы в Европу из-за закрытия воздушного пространства европейскими государствами. Отменены все без исключения рейсы с 26 февраля по 13 марта 2022 года. При этом купить билет на рейс после 13 марта пока тоже невозможно – продажи временно приостановлены.

S7 не будет выполнять рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу и Париж.

Пассажиры, которые купили билеты на эти рейсы, могут вернуть деньги на официальном сайте авиакомпании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс-уведомления об отмене рейса.

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