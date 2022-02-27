Не грузится Instagram: пользователи нашли способ обойти блокировку приложения

Фото с сайта pixabay.com, скриншоты Сиб.фм

Утром 27 февраля новосибирцы начали отмечать сбои в работе социальной сети Instagram. У некоторых пользователей русский язык интерфейса сменился иностранным, кто-то не смог «прогрузить» контент в ленте и историях, а у кого-то не получилось даже зайти в свой аккаунт. Однако в интернете легко найти способ, с помощью которого можно реанимировать работу приложения.

Такие нарушения работы приложения связывают с частичными блокировками, которые пользователи соцсетей заметили также в Facebook и Twitter. Одним из самых простых и быстрых способов восстановить полноценную работу приложения является подключение VPN — Virtual Private Network.

Использование такого безопасного зашифрованного подключения даёт пользователям возможность обойти локальные ограничения и при этом сохранить конфиденциальность.

Для подключения VPN достаточно установить соответствующие приложения. Владельцы «яблочной» техники могут найти их в App Store, а пользователи операционной системы Android — в Google Play Store.

После скачивания и установки приложения потребуется запустить его и дать необходимые разрешения в настройках.

Затем можно снова запустить приложения, в которых были зафиксированы неполадки: в большинстве случаев они начинают работать полноценно и стабильно (при условии включенного VPN).

Как Сиб.фм сообщал ранее, жители Новосибирска заметили сбои в работе русскоязычной версии приложения Instagram утром 27 февраля. Кто-то не смог зайти в социальную сеть из-за «ошибки», у кого-то язык автоматически изменился на иностранный.

Также 27 февраля у новосибирцев начали возникать проблемы с платёжными сервисами Google Pay и Apple Pay. В некоторых супермаркетах города на кассах появились соответствующие объявления, в которых покупателям советовали использовать непосредственно банковские карты или наличные.