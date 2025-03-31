В Новосибирске мошенники начали обманывать при помощи легенды о сотрудниках «Энергосбыта»

Мошенники используют легенду о сотрудниках «Энергосбыта», чтобы обманывать местных жителей.

В Новосибирске участились случаи мошенничества с использованием поддельных аккаунтов «Энергосбыта» в мессенджерах. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.

Жителям поступают звонки от аферистов в мессенджере WhatsApp*, где они представляются сотрудниками компании. Некоторых новосибирцев пытаются убедить предоставить личные данные или установить подозрительное приложение.

Напомним, что новосибирцы заметили массовый сбой интернета

* принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России.