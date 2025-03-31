Новосибирцы заметили массовый сбой интернета

В Новосибирской области зафиксировали проблемы в работе интернета.

Вчера, 30 марта 2025 года, жители Новосибирской области столкнулись с перебоями в работе интернета — пользователи сообщали о недоступности некоторых приложений и онлайн-сервисов.

Согласно данным мониторингового сервиса Сбой.рф, в этот день по всей стране наблюдались проблемы с работой популярных музыкальных платформ, видеохостингов, сервисов доставки и маркетплейсов.

Сейчас работа всех сервисов уже восстановлена.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцы заметили сбои в работе YouTube 30 марта