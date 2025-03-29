Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, как попасть в отряд космонавтов

Новосибирский космонавт Анна Кикина в интервью Сиб.фм рассказала о том, что нужно для того, чтобы стать космонавтом.
По её словам, подробные требования и список необходимых документов можно найти на сайте Центра подготовки космонавтов.
Сиб.фм изучил, что нужно для того, чтобы стать космонавтом. Согласно данным Центра подготовки космонавтов, шанс попасть в отряд есть у граждан РФ не старше 35 лет, способных хранить государственные тайны.
Как попасть в отряд космонавтов?
1. Дождаться объявления нового набора в российский отряд космонавтов.
2. Подготовить и отправить документы в Центр подготовки космонавтов.
3. Пройти собеседование и вступительные испытания.
4. Посвятить подготовке и тренировкам не менее шести лет.
5. Дождаться назначения в экипаж и отправиться в космос.
Современные требования к космонавтам
Ранее для полёта в космос необходимо было быть военным лётчиком, членом партии, иметь безупречное здоровье и рост не выше 170 см. Сейчас условия стали менее жёсткими. Однако существуют определённые ограничения:
• Двойное гражданство или вид на жительство в другой стране закрывают путь в космос.
• Возрастных нижних границ нет, но требуется высшее образование и опыт работы минимум три года.
• В приоритете выпускники инженерных и авиационных специальностей, но гуманитариям пока сложнее попасть в отряд.
• Обязательное знание английского языка.
• Физическая подготовка должна соответствовать нормативам ГТО для возрастной группы 18-29 лет.
• Вестибулярный аппарат должен быть устойчивым к перегрузкам.
• Для длительных миссий предпочтительны уравновешенные кандидаты без выраженных крайностей в темпераменте.