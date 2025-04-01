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общество

Два аварийных дома планируют снести в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух аварийных домов.

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для сноса аварийных домов на улицах 9 Ноября и Зыряновской. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок.

Победитель аукциона должен в течение 25 дней разобрать здания, вывезти мусор и засыпать котлованы. Заявки принимаются до 8 апреля 2025 года. Стартовая цена контракта – 3,2 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске отремонтируют фасад корпуса областной больницы за 90,5 млн рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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