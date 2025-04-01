В России вступают в силу повышенные штрафы за нарушения ПДД

С 1 апреля в России вступают в силу новые штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Теперь за превышение скорости более чем на 80 км/ч или выезд на встречную полосу придется заплатить 7,5 тыс. рублей.

Штраф за вождение в нетрезвом виде увеличен до 45 тыс. рублей, а за повторное отсутствие ОСАГО – до 5 тыс. рублей.

Также изменится расчет стоимости страховки для мотоциклистов – тариф будет зависеть от мощности двигателя.

Напомним, что с 1 апреля в Новосибирске начнут действовать новые правила призыва в армию