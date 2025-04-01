Стали известны новые правила призыва в апреле 2025 года — срочникам нужно подготовиться

Не стоит забывать про увеличение возрастного ценза и электронные повестки.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на модернизацию процедуры призыва. Ожидается, что закон будет принят в трёх чтениях до конца марта. Изменения, которые могут вступить в силу уже весной 2025 года, призваны упростить процесс как для призывников, так и для военных комиссариатов, а также снизить финансовую нагрузку на государство и систему здравоохранения.

С 1 января 2024 года на срочную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет (ранее – до 27 лет). Жители Крайнего Севера будут призываться только осенью из-за климатических условий и транспортных сложностей. Сельские жители могут получить отсрочку на период полевых работ, а преподаватели – до окончания учебного года.

Военные комиссариаты получат право отправлять в армию граждан, признанных годными, но не призванных из-за нехватки мест, в течение года после принятия решения.

Вводится электронный документооборот и создаётся единый реестр призывников (пока в тестовом режиме), где будет храниться информация о месте жительства, работе, образовании, семейном положении, а также состоянии здоровья.

Повестки будут рассылаться через портал «Госуслуги» и считаться полученными после публикации в личном кабинете призывника. Неявка в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней после получения повестки повлечёт за собой запрет на сделки с недвижимостью, получение водительских прав, регистрацию ИП, получение кредитов и займов.

Предлагается наделить высшие должностные лица субъектов Федерации правом создавать единые призывные пункты для сокращения числа должностных лиц, участвующих в призыве, и облегчения работы врачей.

Условия для отсрочки и освобождения от призыва остаются без изменений.