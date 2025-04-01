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общество

Пасха-2025. Когда празднуют, символы, время службы

Фото: ru.freepik.com

Православным следует, как следует подготовиться к событию.

Православная Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля. В этот день её отметят католики и протестанты. Иудейская Пасха (Песах) начнётся вечером 12 апреля и завершится ночью 19 апреля.

Пасху празднует весь христианский мир, и традиции празднования различаются в зависимости от конфессии. У православных Пасха начинается в полночь с богослужения, за которым следует Божественная литургия. Празднование длится семь дней, называемых Светлой Пасхальной Седмицей.

Символы Пасхи:

• Красный цвет – символ крови Христа.

• Пасхальное яйцо – связано с преданием о Марии Магдалине и императоре Тиберии.

• Кулич – особый хлеб, неотъемлемый атрибут праздничного стола.

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Дарья Лапина
Журналист

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