В Новосибирске водителей-мигрантов накажут штрафом с 1 апреля

Автоэксперт Илья Франк прокомментировал введение штрафов для водителей с иностранными правами.

Граждане других стран, получившие вид на жительство или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, могут столкнуться с административными взысканиями с апреля 2025 года, если продолжат использовать иностранные водительские удостоверения. Об этом заявил Сиб.фм автоэксперт Илья Франк.

Юрист напомнил, что изменения, внесенные в закон о безопасности дорожного движения в 2023 году, требуют от указанных водителей получения российских прав. С начала апреля 2025 года иностранные удостоверения станут недействительными для управления транспортными средствами на территории России.

«Таким образом, последний день, когда можно обменять права по упрощенной процедуре, – 1 апреля 2025 года. После этой даты управление автомобилем с иностранным удостоверением будет рассматриваться как нарушение закона, предусмотренное ч. 1 ст. 12.7 КоАП, что влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей», – пояснил Франк.

Он также обратил внимание на то, что с 1 апреля упрощенная процедура замены прав без сдачи экзаменов прекращает действие.

«Для получения российских прав потребуется сдача экзаменов. При этом, для категорий А и B необходимо будет сдать только теоретический экзамен. А для категорий C и D потребуется пройти обучение в автошколе и успешно сдать как теорию, так и практику», – детализировал эксперт.

В ГИБДД также напомнили о необходимости своевременной замены водительских удостоверений, срок действия которых истек.

В январе пресс-служба ГИБДД сообщила, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2025 году, будут автоматически продлены на три года. Владельцам таких удостоверений не нужно обращаться для их замены или получения новых документов. Правило распространяется как на водителей, использующих транспорт в личных целях, так и на тех, кто управляет автомобилями в рамках своей профессиональной деятельности.

Однако, замена прав потребуется в случае изменения персональных данных владельца, возникновения медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством или при повреждении водительского удостоверения. Также процедура замены необходима в случае утери или кражи водительского документа.

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