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общество

С 1 апреля 2025 года пенсионеры получат прибавку – кто именно и процент надбавки

Фото: pixabay.com

Под индексацию попадут 4,2 миллиона человек.

С 1 апреля 2025 года в России будет проведена индексация социальных пенсий, которая составит 14,75%. Данное увеличение связано с ростом прожиточного минимума для пенсионеров. Индексация затронет 4,2 миллиона человек, а для её осуществления из бюджета выделено 85 миллиардов рублей. Помимо получателей социальных пенсий, повышение коснётся и других категорий граждан. Рассмотрим, кому именно и на сколько увеличат выплаты в апреле.

Социальная пенсия назначается тем, кто не имеет необходимого трудового стажа или пенсионных баллов. Её получают:

  1. Граждане пенсионного возраста, не имеющие стажа. Женщины имеют право на социальную пенсию с 63 лет, мужчины – с 68 лет.
  2. Представители коренных малочисленных народов Севера. Для них возраст выхода на пенсию снижен до 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин в связи с тяжёлыми климатическими условиями.
  3. Инвалиды. Включая лиц, получивших инвалидность с детства и не имеющих трудового стажа. Это инвалиды I, II и III групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды.
  4. Лица, потерявшие кормильца. В случае отсутствия трудового стажа у умершего родителя или супруга. Назначается несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, сиротам и детям одиноких матерей.
  5. Дети-сироты. Независимо от наличия трудового стажа у родителей.
  6. Обучающиеся очно, потерявшие одного или обоих родителей. Выплаты производятся до достижения ими 23 лет.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии вырастут на 14,75%. Размеры выплат после индексации составят:

  1. Пенсия по старости – 8824,08 ₽.
  2. Пенсия по инвалидности будет зависеть от группы инвалидности: • инвалиды III группы – 7500,53 ₽; • инвалиды II группы – 8824,08 ₽; • инвалиды I группы и инвалиды с детства II группы – 17 648,24 ₽; • инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды – 21 177,59 ₽.

Фото С 1 апреля 2025 года пенсионеры получат прибавку – кто именно и процент надбавки 2

Если размер социальной пенсии ниже прожиточного минимума для пенсионеров в регионе, государство компенсирует разницу.

  1. Механизм начисления доплат: • Если региональный прожиточный минимум выше федерального, доплата производится из бюджета региона. • Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, разницу покрывает федеральный бюджет.

  2. Пример расчёта: • Размер пенсии в Московской области – 8785 ₽. • Прожиточный минимум для пенсионеров в Московской области – 16 600 ₽. • Разница: 16 600 – 8785 = 7815 ₽. • Итоговый доход пенсионера после доплаты – 16 600 ₽.

Дополнительные выплаты также получат военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и космонавты.

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Дарья Лапина
Журналист

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