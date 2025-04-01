82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 апреля, 11:06
пробки
4/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
82.76% -1.2
сегодня
01 апреля, 11:06
пробки
4/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
сегодня 08:59
общество

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В армию призовут 160 тысяч граждан от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе.

Минобороны РФ уточнило, что призыв не связан со специальной военной операцией, новобранцев сначала отправят в учебные части. Также отмечается, что служба продлится 12 месяцев.

Призывников уведомят через "Госуслуги". Повестки в бумажном виде остаются юридически значимыми, их будут рассылать заказными письмами по месту жительства или пребывания, а также вручать лично.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске эксперт заявил, кто получит отсрочку от призыва с 1 апреля

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в