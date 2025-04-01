Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В армию призовут 160 тысяч граждан от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе.

Минобороны РФ уточнило, что призыв не связан со специальной военной операцией, новобранцев сначала отправят в учебные части. Также отмечается, что служба продлится 12 месяцев.

Призывников уведомят через "Госуслуги". Повестки в бумажном виде остаются юридически значимыми, их будут рассылать заказными письмами по месту жительства или пребывания, а также вручать лично.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске эксперт заявил, кто получит отсрочку от призыва с 1 апреля