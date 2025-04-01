Когда Чистый четверг в России в 2025 году. Традиции и запреты

Праздник приходится на седьмую неделю Великого поста и отмечается за три дня до Светлой Пасхи.

За три дня до празднования Пасхи верующие отмечают наступление Чистого четверга. В 2025 году этот день приходится на 17 апреля.

История этого дня

Согласно библейским рассказам, за три дня до распятия Иисус собрал своих учеников на Тайную вечерю. В своих проповедях Христос утверждал, что необходимо жить скромно и проявлять любовь к окружающим. В тот вечер Спаситель омыл ноги своим ученикам и разделил с ними хлеб и вино.

В Библии упоминается, что именно во время этой встречи Иисус сказал своим ученикам о том, что один из них вскоре предаст его. Господь знал о грехе Иуды, но не назвал его имени. К сожалению, это произошло. В ночь с четверга на пятницу Иуда предал Иисуса за 30 серебряных монет.

Никто из ученых не смог точно объяснить, почему Иуда предал Спасителя. Существует несколько версий. Одна из самых распространенных заключается в том, что Иуда разочаровался в Иисусе как в учителе. По другой версии, предатель хотел проверить, сможет ли Христос спастись и показать свои возможности. Некоторые историки считают, что апостол хотел поднять восстание в Иерусалиме.

Традиции

В Чистый четверг православные обязательно совершают омовение. Но это нужно делать не вечером, как многие думают, а рано утром – до восхода солнца. Считается, что умывать лицо нужно из серебряной посуды, даже ложки. Просто наберите ею воду и умойте лицо. Предки верили, что таким образом можно очиститься от грехов.

Важно убраться дома, помыть полы, посуду, разобраться с делами, которые долго откладывали.

Что касается запретов. Важно в этот день не ругаться с близкими.