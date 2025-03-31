В России сделали заявление о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Заместитель председателя Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин заявил о возможном повышении пенсионного возраста в России до 70 лет и старше.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что подготовка к этому шагу, по его мнению, уже происходит, о чём свидетельствуют действия Министерства здравоохранения.

Делягин отметил, что в стране наблюдается «рост инфантилизации», когда в 40 лет человек выглядит моложе и имеет здоровье, как у молодежи. Он подчеркнул, что состояние здоровья людей изменилось, и даже инфаркт в 30 лет перестал быть редкостью. По его мнению, увеличение продолжительности молодого возраста оправдано в нынешних условиях.

Парламентарий выразил опасение, что после завершения текущего повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, могут быть введены дополнительные меры для дальнейшего повышения пенсионного возраста, что позволит людям продолжать работать и в 70 лет, а возможно, и в более старшем возрасте.