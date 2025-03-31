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вчера 23:00
общество

В России сделали заявление о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Фото: Pexels.com

Заместитель председателя Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин заявил о возможном повышении пенсионного возраста в России до 70 лет и старше.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что подготовка к этому шагу, по его мнению, уже происходит, о чём свидетельствуют действия Министерства здравоохранения.

Делягин отметил, что в стране наблюдается «рост инфантилизации», когда в 40 лет человек выглядит моложе и имеет здоровье, как у молодежи. Он подчеркнул, что состояние здоровья людей изменилось, и даже инфаркт в 30 лет перестал быть редкостью. По его мнению, увеличение продолжительности молодого возраста оправдано в нынешних условиях.

Парламентарий выразил опасение, что после завершения текущего повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, могут быть введены дополнительные меры для дальнейшего повышения пенсионного возраста, что позволит людям продолжать работать и в 70 лет, а возможно, и в более старшем возрасте.

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Игорь Кириченко
Журналист

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