«Модернизация Омского НПЗ способствует развитию промышленного потенциала России»: глава Минэкономразвития оценил внедренные на предприятии технологии

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Омской области Виталий Хоценко побывали на Омском НПЗ «Газпром нефти» и оценили масштаб модернизации предприятия.

В обновлении завода участвовали ведущие российские поставщики и изготовители высокотехнологичного оборудования, цифровых систем и строительных материалов, в том числе 50 компаний из Омской области. Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в развитие предприятия превысил 500 млрд рублей.

Надежность работы оборудования в режиме реального времени контролируют цифровые системы управления. Экологические параметры отслеживает автоматизированная система мониторинга воздуха, которая в онлайн-режиме передает данные в природоохранные ведомства. Обновление оборудования также помогает обеспечить практически безотходную переработку нефти – с глубиной почти до 100%.



«Модернизация Омского НПЗ – яркий пример того, как инвестиции в производство создают устойчивый спрос на высокотехнологичные решения – цифровые системы, современное оборудование. Такие проекты способствуют развитию промышленного потенциала России, стимулируют создание новых производств, новых рабочих мест», – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко также подчеркнул, что предприятие совместно с Росприроднадзором реализовало систему мониторинга за состоянием воздуха, на основе которой сформированы отраслевые экологические стандарты. «Теперь важно тиражировать эту технологию на других промышленных предприятиях региона», – добавил он.

Вместе с этим модернизация Омского НПЗ и создает спрос на высококвалифицированных специалистов в регионе.

«В сентябре на базе Омского промышленно-экономического колледжа совместно с правительством региона запускаем центр подготовки специалистов рабочих профессий», – рассказал генеральный директор завода Олег Белявский.



