Губернатор Травников пообещал повысить зарплаты бюджетникам в Новосибирской области

В четверг, 3 апреля 2025 года, во время прямого эфира губернатора Новосибирской области на телеканале ОТС одна из жительниц региона задала вопрос о сроках индексации зарплат бюджетников.

Губернатор Андрей Травников сообщил, что для сотрудников детских садов и школ индексация зарплаты регулируется Указом Президента от мая 2012 года и привязана к среднему росту зарплат в регионе. Он отметил, что индексация происходит ежегодно, а для остальных категорий работников бюджетной сферы индексация также проводится ежегодно.

Травников добавил, что каждый год при составлении бюджета закладывается процент индексации, и последние годы темпы инфляции и роста зарплат в экономике выше, чем прогнозы, которые мы закладываем. Он подчеркнул, что обычно индексация происходит во второй половине года, когда известны необходимые данные.

В ближайших поправках бюджета предусмотрено увеличение зарплаты для указанных категорий бюджетников на 16,6%. Для остальных категорий индексация будет определяться в зависимости от решения властей.