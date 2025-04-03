В Новосибирске могут появиться 60-этажные небоскребы

В Новосибирске могут появиться первые небоскрёбы высотой более 60 этажей.

Губернатор Андрей Травников сообщил, что два таких проекта уже находятся на стадии завершения согласований.

При разработке этих высотных зданий застройщикам предстоит решить несколько важных вопросов. В их числе — обеспечение авиационной безопасности из-за близости аэропорта, соблюдение требований пожарной безопасности и наличие необходимой социальной инфраструктуры.

Как отметил губернатор, оба проекта успешно прошли основные этапы согласования, и окончательное решение будет зависеть от экономической целесообразности. Несмотря на это, интерес со стороны застройщиков к таким масштабным проектам остаётся высоким.

Если проекты будут реализованы, это станут первые здания в Новосибирске высотой более 60 этажей. На данный момент самые высокие жилые дома города не превышают 40 этажей.