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общество

Суд над водителем и тело на предприятии: главные новости Новосибирской области за 3 апреля

Фото: freepik.com, Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 3 апреля.

В пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия» сообщили о ЧП на одном из предприятий в Новосибирске, где охранник обнаружил тело человека. Инцидент произошёл в марте 2025 года. Предполагается, что смерть была следствием самоубийства. Других подробностей не раскрывается.

Фото Суд над водителем и тело на предприятии: главные новости Новосибирской области за 3 апреля 2

Бердский городской суд избрал меру пресечения 72-летнему водителю Land Cruiser обвиняемому в смерти второклассника. По решению суда обвиняемого отправили под домашний арест до 1 июня. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

Фото Суд над водителем и тело на предприятии: главные новости Новосибирской области за 3 апреля 3

В Новосибирской области 5 апреля ожидается усиление ветра, который может достигать скорости 18-23 метров в секунду, а местами — и 25 метров в секунду и более.

Фото Суд над водителем и тело на предприятии: главные новости Новосибирской области за 3 апреля 4

Социальный фонд России по Новосибирской области опубликовал график выплат пенсий и социальных пособий на апрель. В связи с выходным днем 5 апреля, ежемесячные выплаты по материнскому капиталу будут переведены раньше — 4 апреля.

Фото Суд над водителем и тело на предприятии: главные новости Новосибирской области за 3 апреля 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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