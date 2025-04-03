Суд над водителем и тело на предприятии: главные новости Новосибирской области за 3 апреля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 3 апреля.

В пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия» сообщили о ЧП на одном из предприятий в Новосибирске, где охранник обнаружил тело человека. Инцидент произошёл в марте 2025 года. Предполагается, что смерть была следствием самоубийства. Других подробностей не раскрывается.

Бердский городской суд избрал меру пресечения 72-летнему водителю Land Cruiser обвиняемому в смерти второклассника. По решению суда обвиняемого отправили под домашний арест до 1 июня. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

В Новосибирской области 5 апреля ожидается усиление ветра, который может достигать скорости 18-23 метров в секунду, а местами — и 25 метров в секунду и более.

Социальный фонд России по Новосибирской области опубликовал график выплат пенсий и социальных пособий на апрель. В связи с выходным днем 5 апреля, ежемесячные выплаты по материнскому капиталу будут переведены раньше — 4 апреля.