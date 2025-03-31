Тиктокер из Новосибирска показал последствия землетрясения в Таиланде

Блогер из Новосибирска уже три года живёт в Таиланде, а последние полтора года – в Бангкоке. Недавно он оказался в эпицентре землетрясения и поделился последствиями подземных толчков.

В момент толчков Марат спал – у него была температура. Но сильная вибрация здания мгновенно его разбудила. Почувствовав, как стены ходят ходуном, он схватил вещи и бросился к выходу. В подъезде он встретил соседку-тайку, которая была в панике. Вместе они пытались найти лестницу, но её на их этаже не оказалось. Оставалось только надеяться на удачу и воспользоваться лифтом, хотя оба понимали, насколько это опасно.

«Лифт трясло, сыпались какие-то куски. Я всерьёз думал, что трос вот-вот оборвётся», – рассказывает блогер.

Когда они вышли на улицу, перед ними предстала картина хаоса – сотни людей в панике, тревожные сирены и куски штукатурки, падающие с фасадов зданий.

Когда толчки прекратились, он решил быстро вернуться домой, чтобы собрать документы и ценные вещи. По его словам, в голове была только одна мысль – уехать как можно дальше от небоскрёбов, ведь никто не знал, будут ли новые удары.

Марат отметил, что серьёзных разрушений не было, но во многих зданиях потрескались стены, осыпалась штукатурка, а кое-где обвалились потолки. По его словам, всё это выглядело жутко, словно кадры из фильма о катастрофе.

Напомним, что в апреле 2025 года жителей Новосибирска ожидают периоды повышенной геомагнитной активности.