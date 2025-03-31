В середине апреля в Новосибирской области ожидается похолодание

Зима вновь вернется в Сибирь.

По данным сервиса «Яндекс.Погоды», в Новосибирской области апрель начнется с +6°C и дождей. 2 апреля температура опустится до +4°C, но уже 3 апреля поднимется до +11°C, а 8 и 9 апреля ожидается +17°C. После этого температура будет варьироваться от +7°C до +11°C, а в конце месяца возможны дожди.

В Кемеровской области 9 апреля также будет +17°C, но к 16 числу температура резко снизится до -1°C, а 17 апреля — до -3°C. Потеплеет только 29 апреля, до +11°C.

В Красноярском крае 8 и 9 апреля будет до +16°C, но 16 апреля температура упадет до -1°C с дождями и снегом. Весна вернется 29 апреля с температурой +13°C.

Томская область 9 апреля порадует +16°C, но 16 апреля температура упадет до -3°C.

Напомним, что в апреле Новосибирск накроет аномальное тепло и снегопад