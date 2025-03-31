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общество

В Новосибирске уничтожили почти четыре тысячи заражённых цветов

Фото: Сиб.фм

Почти четыре тысячи зараженных цветов уничтожили в регионе.

С начала года в Новосибирской области из-за вредителей уничтожено 3810 импортных цветов, не прошедших контроль Россельхознадзора. Всего в регион ввезли более 13 миллионов цветов, чаще всего заражёнными оказывались гвоздики, розы, хризантемы и подсолнухи.

Известно, что все цветы поступали из Китая, Таиланда, Эквадора, Латвии, Нидерландов, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Ранее Сиб.фм писал о том, что агроном из Новосибирска объяснила, как помочь перезимовавшим растениям

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Валерия Митрохина
Журналист

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