Самбисты СГУГиТ завоевали серебро и бронзу на престижном международном турнире

Спортсмены Сибирского государственного университета геосистем и технологий показали блестящий результат на 45-м Международном турнире по самбо «Кубок основоположников самбо», который проходил в Москве с 23 по 26 марта. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 17 стран, включая Китай, Болгарию, Израиль, Сербию и Республику Конго. По итогам напряженных схваток студенты СГУГиТ завоевали серебряную и бронзовую медали.

Успехи сибирских самбистов

В весовой категории до 64 кг Найдан Куулар дошел до финала, где в упорной борьбе уступив сопернику занял второе место. В категории до 71 кг Игорь Поздеев уверенно провел турнир и в полуфинале стал бронзовым призером.

– Этот турнир – один из самых сложных в сезоне, и я рад, что смог показать достойный результат, – поделился Найдан Куулар. – Финал был тяжелым, но я благодарен тренерам и университету за поддержку. Теперь будем готовиться к следующим стартам, – добавил спортсмен.

Престиж соревнований

«Кубок основоположников самбо» проводится с 1982 года и считается одним из самых авторитетных турниров в мире. Несмотря на то, что за свою историю соревнования несколько раз меняли название, их статус оставался неизменно высоким. В этом году борьба была особенно жесткой: многие участники входят в топ-10 мирового рейтинга.

Реакция университета и тренеров

Представители СГУГиТ поздравили своих студентов с успешным выступлением.

– Мы гордимся нашими спортсменами: ребята показали характер и умение бороться до конца. Найдан и Игорь – перспективные спортсмены, и этот турнир стал для них важным этапом в карьере. Теперь будем работать над ошибками и готовиться к Всероссийскому турниру, – отметил заведующий кафедрой физической культуры СГУГиТ Евгений Теплухин. – Их достижения – это результат упорных тренировок и поддержки всего коллектива. Уверен, что впереди у них еще много побед!

Планы на будущее

После московского турнира самбисты СГУГиТ намерены усилить подготовку к предстоящим соревнованиям. Университет, в свою очередь, продолжает развивать спортивную инфраструктуру, чтобы дать студентам-спортсменам все возможности для роста.