82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 апреля, 14:12
пробки
4/10
погода
+2.7°C
курсы валют
usd 84.87 | eur 91.96
82.76% -1.2
сегодня
02 апреля, 14:12
пробки
4/10
погода
+2.7°C
курсы валют
usd 84.87 | eur 91.96
сегодня 12:52
общество

Редкий автомобиль 1938 года выставили на продажу за 95 млн рублей в Новосибирске

Фото: сайт объявлений

В Новосибирске продают редкий ЗиС-101 1938 года за 95 миллионов рублей.

На продажу в Новосибирске выставили редкий автомобиль ЗиС-101 1938 года выпуска. Продавец оценил раритет в 95 миллионов рублей.

Известно, что ЗиС-101 – представительский автомобиль, выпускавшийся в СССР с 1936 по 1941 год. Продаваемый экземпляр прошел полную реставрацию в 2024 году и сейчас хранится в музее. Его пробег составляет всего 100 километров, а под капотом установлен 5,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с.

В объявлении указано, что у автомобиля два владельца по ПТС. Машина не бита, не состоит на учёте в ГИБДД РФ.

Напомним, что в Новосибирске продают автограф покойного Вячеслава Зайцева

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в