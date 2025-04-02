Редкий автомобиль 1938 года выставили на продажу за 95 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске продают редкий ЗиС-101 1938 года за 95 миллионов рублей.

На продажу в Новосибирске выставили редкий автомобиль ЗиС-101 1938 года выпуска. Продавец оценил раритет в 95 миллионов рублей.

Известно, что ЗиС-101 – представительский автомобиль, выпускавшийся в СССР с 1936 по 1941 год. Продаваемый экземпляр прошел полную реставрацию в 2024 году и сейчас хранится в музее. Его пробег составляет всего 100 километров, а под капотом установлен 5,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с.

В объявлении указано, что у автомобиля два владельца по ПТС. Машина не бита, не состоит на учёте в ГИБДД РФ.

Напомним, что в Новосибирске продают автограф покойного Вячеслава Зайцева