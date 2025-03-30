Художник-модельер оставил автограф на своей фотографии несколько лет назад.
В Новосибирске продают автограф покойного Вячеслава Зайцева за 1500 тысячи рублей. Автор объявления пишет следующее:
«Фотография 20x30 в пластиковый раме под золото. Портрет Вячеслава Зайцева с личным автографом», — говорится в описании к товару.
Автор объявления не указал информацию, когда и при каких обстоятельствах получил звёздную подпись на снимке.
Напомним, что Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года. Модельера госпитализировали с внутренним кровотечением, он умер в реанимации. На момент смерти Зайцеву было 85 лет.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске потеплеет до +12 градусов.