Художник-модельер оставил автограф на своей фотографии несколько лет назад.

В Новосибирске продают автограф покойного Вячеслава Зайцева за 1500 тысячи рублей. Автор объявления пишет следующее:

«Фотография 20x30 в пластиковый раме под золото. Портрет Вячеслава Зайцева с личным автографом», — говорится в описании к товару.

Автор объявления не указал информацию, когда и при каких обстоятельствах получил звёздную подпись на снимке.

Напомним, что Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года. Модельера госпитализировали с внутренним кровотечением, он умер в реанимации. На момент смерти Зайцеву было 85 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске потеплеет до +12 градусов.