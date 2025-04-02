В Новосибирской области взорвали лед на реке Иня

Для защиты домов от паводка в регионе взорвали лед на реке Иня.

Спасатели провели взрывные работы на реке Иня, чтобы предотвратить ледовые заторы и снизить риск затопления дачных участков и поселков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Известно, что операция прошла 1 апреля на границе трех районов области. Все принятые меры помогут защитить около 100 участков в зоне возможного подтопления.

Напомним, что паводок 2025 в Новосибирске: прогнозы затоплений и опасные реки