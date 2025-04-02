В Новосибирске могут через полгода завершить станцию метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что достройка станции метро «Спортивная» займет не менее шести месяцев при положительном сценарии.

По его словам, в ближайшее время завершится подготовка конкурсной документации. После этого начнутся конкурсные процедуры, которые могут пойти по разным сценариям: возможна подача нескольких заявок или их полное отсутствие, а также обжалования в антимонопольной службе.

«Я готов буду комментировать сроки после подписания контракта. Но если все пройдет штатно, а мы очень основательно подошли к подготовке документации, то, думаю, на завершение работ потребуется не менее полугода», — отметил Кудрявцев в интервью Сиб.фм.

После определения подрядчика будет составлена подробная дорожная карта строительства, которая позволит уточнить график выполнения работ.

Ранее Максим Кудрявцев рассказал Сиб.фм, что в ближайшее время в Новосибирске объявят конкурс на проведение оставшихся работ на станции метро «Спортивная».