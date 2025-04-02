Стало известно об изменениях в расписании электрички «Новосибирск-Коченёво»

Изменился график движения электрички «Новосибирск-Коченёво» в столице Сибири.

АО «Экспресс-пригород» сообщает о корректировке времени отправления пригородного электропоезда № 6327 «Новосибирск — Коченёво».

Уточняется, что с 30 марта 2025 года поезд будет отправляться со станции Новосибирск Главный в 21:33, что на три минуты позже привычного времени. Это изменение влияет и на время прибытия в Коченёво — теперь оно составляет 22:45.

Компания призывает пассажиров учитывать новые временные рамки при планировании поездок.

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