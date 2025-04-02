В Новосибирске прокомментировали арест основателя секты «Ашрам Шамбалы»*

Вчера, 1 апреля 2025 года, в Аргентине задержали Константина Руднева — основателя запрещенной в России секты «Ашрам Шамбалы»*.

Известно, что он уже был осужден в 2013 году за насилие, развратные действия и преступления, связанные с наркотиками, а в 2021 году вышел на свободу. Теперь его подозревают в новых преступлениях, связанных с торговлей людьми.

Руднева арестовали в аэропортах Буэнос-Айреса и Сан-Карлос-де-Барилоче в ходе операции, связанной с делом несовершеннолетней россиянки, поступившей в больницу с признаками насилия.

Сама секта была основана в Новосибирске более 30 лет назад.

Руководитель информационно-консультационного центра по вопросам сектантства, настоятель собора во имя святого Александра Невского протоиерей Александр Новопашин заявил для BFM-Новосибирск о том, что Руднев «патологически склонен к насилию».

«Руднев – патологическая личность, которая никогда не остановится. Таких надо запирать в специализированную психиатрическую клинику и не выпускать никогда. То, что он отсидел какой-то срок, ничего не значит. Он не исправится. Стоит отдельно сказать, как он сидел, я специально интересовался. Он постоянно нарушал внутренний распорядок для того, чтобы попасть в ШИЗО. У него были конфликты, ему спокойнее было в ШИЗО. Даже в тюрьмах таких не терпят. Конечно, этот человек патологически склонен к насилию, извращениям и прочей пакости», — прокомментировал он.

Александр Новопашин также подчеркнул, что для борьбы с сектами нужны не только силовые меры, но и профилактика, законодательные инициативы и просветительская работа.

* религиозная организация запрещена в России