В Новосибирской области запланировали капремонт моста через Орду

На 2025 год в Новосибирской области запланированы ремонтные работы на 20 мостах и путепроводах общей протяжённостью 1 842,8 погонных метра в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы будут проводиться в 12 районах области и в Новосибирске. Один из объектов — мост через реку Орда.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в список включены 14 мостов. Продолжится капитальный ремонт моста через реку Орда на 130 км автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Ордынском районе.

В Новосибирске планируется обновление шести объектов, включая завершение ремонта мостов через реку Иня на Бердском шоссе, реку Ельцовка на Сухарной, путепроводов по улицам Добролюбова и Фрунзе. Также запланирован капитальный ремонт моста через реку Тула по улице Петухова, с окончанием работ в 2026 году.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский отметил, что при составлении планов ремонта учитываются результаты ежегодной диагностики искусственных сооружений, что позволяет определить приоритетные объекты.