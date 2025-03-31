Кровавый кашель косит пациентов: россияне сообщили об опасном вирусе

Жители России обратили внимание на распространение заболевания, сопровождающегося высокой температурой и сильным кашлем с кровью.

В Роспотребнадзоре провели проверку, по результатам которой не было выявлено новых патогенов или значительных мутаций известных вирусов. Об этом пишет News.ru.

По словам пациентов, болезнь начинается с общей слабости и ломоты в теле, после чего развивается высокая температура до 39 градусов. Позднее может появляться кашель с кровью. При этом тесты на грипп и коронавирус у заболевших отрицательные.

Специалисты отмечают, что схожие симптомы могут быть вызваны различными заболеваниями, включая тяжелые формы ОРВИ, гриппа, коклюша, метапневмовируса, респираторного микоплазмоза и кори. Некоторые эксперты также указывают на возможность дифтерии, которая в отдельных случаях сопровождается аналогичными осложнениями.

Наибольшему риску заражения подвержены младенцы, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также те, чей иммунитет ослаблен.

Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация по респираторным инфекциям в России остается стабильной и контролируемой. Зафиксировано снижение уровня заболеваемости, однако вирусы гриппа A (H1N1) и B продолжают циркулировать.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики: избегать массовых скоплений людей, носить маски в общественных местах, регулярно мыть руки и ограничивать контакты с заболевшими. При появлении симптомов необходимо оставаться дома и обратиться к врачу.