Медвежата из зоопарка Новосибирска поселились в новый вольер

В Новосибирске медвежата из местного зоопарка освоили новый просторный вольер.

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило медвежата переехали в новый вольер, специально оборудованный для их активного образа жизни. Как рассказали представители зоопарка, сейчас малыши с любопытством исследуют новое пространство.

Для них созданы самые лучшие условия: деревянные конструкции из бревен для лазания и игр, а также бассейн для водных процедур.

Теперь новый вольер поможет медвежатам расти в комфортной среде, развивая природные инстинкты и поддерживая активность.

Напомним, что Новосибирский зоопарк продлил часы работы на 60 минут