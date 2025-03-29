Новосибирский зоопарк продлил часы работы на 60 минут

Это связано с продолжительностью светового дня.

Световой день продолжает увеличиваться, и в Новосибирской области сейчас светло уже более 12 часов. В связи с этим Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило принял решение изменить расписание работы. Теперь он будет рад принимать посетителей до 20:00.



— Световой день становится длиннее, и это значит, что мы продлеваем время работы! С 27 марта зоопарк открыт с 09:00 до 20:00, — сообщили в пресс-службе заведения.



Стоит отметить, что входные билеты можно приобрести только до 19:00, так как после этого времени кассы закрываются, а зоопарк функционирует исключительно для выхода.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске потеплеет до +12 градусов.