Весенний призыв 2025: даты, сроки, кто отправится на службу

Дата призыва неизменна – 1 апреля.

Дата начала призыва остается неизменной – 1 апреля. Призывные кампании проводятся дважды в год: с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Однако для некоторых категорий граждан установлены особые сроки призыва. Так, представители коренных малочисленных народов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей призываются с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря. Работники педагогической сферы призываются только в конце весны, с 1 мая, а жители сельской местности, занятые на посевных и уборочных работах, – только осенью, с 15 октября.

Указ о призыве граждан на военную службу подписывается ежегодно президентом России. В этом документе указывается количество граждан, которых планируется призвать в ходе весенней кампании. Согласно статистике последних лет, весной на срочную службу обычно призывается немного больше граждан, чем осенью: 147 тыс. весной 2023 года и 150 тыс. в 2024 году против 130 тыс. осенью 2023 года и 133 тыс. осенью 2024 года.

В течение первого полугодия службы солдат-срочник осваивает воинскую специальность, а во втором полугодии проходит практическую подготовку. При примерном поведении и отсутствии нарушений устава военнослужащий имеет право на увольнительную один раз в неделю. Увольнительные предоставляются только после принятия присяги. Также военнослужащий имеет право на отпуск продолжительностью 10 дней, не считая времени на проезд. По окончании срочной службы военнослужащие демобилизуются и зачисляются в запас, откуда они могут быть призваны на сборы или для защиты страны в случае необходимости.

Срок действия решения о призыве может быть увеличен до года уже к 1 апреля. Соответствующий законопроект был единогласно принят Госдумой в первом чтении. Планируется, что он будет принят в трех чтениях до 31 марта. Законопроект касается лиц, не призванных на военную службу по решениям предыдущих призывных кампаний. В настоящее время такое решение действует в течение одной призывной кампании, но его действие может быть продлено до года.

Весенний призыв 2025 года пройдет по новым правилам, как и в 2024 году. Согласно действующему законодательству, срочную службу должны проходить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения не затрагивают граждан, которым исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, а также лиц, имеющих отсрочки или освобождение от военной службы по категории «В» (ограниченно годен). Изначально планировалось изменить обе возрастные планки и призывать в армию граждан в возрасте от 21 до 30 лет. Депутаты Государственной думы мотивировали это предложение необходимостью привлечения в армию зрелых людей, имеющих образование и жизненный опыт. Однако в конечном итоге было принято решение поднять только верхнюю границу призывного возраста.

Призывная кампания – это процесс привлечения мужчин для прохождения военной службы. Сроки военной службы в 2025 году остаются прежними. Молодые люди, призванные в армию весной, будут служить 12 месяцев (один год), как и прежде.

Повестка – это документ, уведомляющий о необходимости явки в военкомат. Вызвать могут как для уточнения данных воинского учета, так и для проведения мероприятий, связанных с подготовкой к призыву на военную службу. За неявку в военкомат по неуважительной причине предусмотрен штраф, максимальный размер которого составляет 30 тыс. рублей. За несообщение организации о выезде из России на срок более шести месяцев предусмотрен штраф в размере 15 тыс. рублей.