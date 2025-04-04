Военный эксперт из Новосибирска отреагировал на заявление о всеобщей мобилизации на СВО

По оценке военного эксперта Александра Чугая, вероятность объявления всеобщей мобилизации в Российской Федерации на текущий момент оценивается как крайне низкая.

В сети стала часто обсуждаться тема всеобщей мобилизации на СВО. Но по словам военного эксперта Александра Чугая, это всего лишь слухи.

Тем не менее, он отметил, что гипотетическое объявление мобилизации ознаменовало бы собой переход к принципиально иному типу конфликта, с последствиями, определяемыми оборонной доктриной страны. По его словам, такой конфликт, по сути, станет последним.

«Это уже не просто спецоперация. В сущности, речь пойдет о Третьей мировой войне. Однако, на мой взгляд, подобный сценарий маловероятен, поскольку в противном случае в боевых действиях будут участвовать не только контрактники и добровольцы. Если же подобное произойдет, то это будет означать применение ядерного оружия», — заявил военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

В то же время, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, допустил возможность эскалации конфликта на Украине до стадии, когда будут задействованы все имеющиеся виды вооружений, что, в свою очередь, может привести к необходимости объявления всеобщей мобилизации в России.

Ранее новосибирский эксперт объяснил введение всеобщей воинской повинности.