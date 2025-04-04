В Новосибирске изменился график выплат пенсий и пособий в апреле-2025

Жителей Новосибирска предупредили об изменении графика выплат.

Отделение СФР по Новосибирской области сообщило об изменении графика выплат в апреле 2025 года.

В связи с тем, что 5 апреля выпадает на субботу, выплата из маткапитала поступит раньше — 4 апреля. Также 3 апреля придет единое пособие на детей до 17 лет, беременным, неработающим родителям, а также выплаты при рождении/усыновлении и детям военнослужащих, 8 апреля — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям, 11 апреля — первый поток пенсий и 21 апреля — второй поток пенсий.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске зарплаты бюджетников планируют повысить на 16,6%