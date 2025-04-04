В Новосибирске зарплаты бюджетников планируют повысить на 16,6%

На 16,6% будет повышена заработная плата бюджетников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил в эфире телеканала ОТС о предстоящем увеличении зарплат работников бюджетной сферы на 16,6%. Повышение для педагогов и воспитателей связано с указом Президента РФ и зависит от средней зарплаты в регионе.

Известно, что индексация для других категорий бюджетников будет ежегодной, а ее размер определят позже. Возможны дополнительные корректировки из-за инфляции.

Ранее Сиб.фм писал о том, что губернатор Новосибирской области Травников рассказал о возможном завершении СВО