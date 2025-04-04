Уничтожил до 15 фашистов. Обнародованы архивные документы о подвигах новосибирца Михаила Карпенко в годы ВОВ

Сиб.фм продолжает рубрику о подвигах новосибирцев в годы ВОВ. Сегодня мы рассказываем наградах Михаила Карпенко, который после войны долгие годы работал в Новосибирском областном суде.

Карпенко Михаил Сергеевич (1919 – 1980) был председателем Новосибирского областного суда с июня 1963 года по июнь 1978 года.

Михаил Сергеевич родился в Панкрушихинском районе Алтайского края, закончил школу в 1938, в 1939 году призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу в Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. Командир танка «Т-34», лейтенант.

С июля 1941 года воевал на Западном фронте, в августе в бою под г. Ельней был ранен. После излечения в госпитале в апреле 1942 года вернулся уже на Воронежский фронт, воевал там до октября 1942 года, затем на Юго-Западном (до августа 1943), позже на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Снова был ранен в конце августа 1944 года, и снова вернулся после излечения на фронт. В составе танковых частей и соединений освобождал от немецко-фашистских захватчиков территорию СССР и Европы, закончил войну в Польше.

В 1944 году награжден двумя орденами – Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Из наградного листа: «После получения боевого приказа, на всем протяжении от Днестра до Прута действовал смело и решительно в момент встречи с противником. В первом бою 22 августа 1944 года под с. Манзырь подбил самоходную пушку, танк «Пантера» и уничтожил до 15 фашистских солдат и офицеров».

Также награжден еще пятью медалями.

Уволен в запас из армии в 1946.

1947 – 1949 – учеба в Новосибирской юридической школе, диплом с отличием.

В 1949 избран членом Новосибирского областного суда, а с апреля 1951 по январь 1954 работает в должности заместителя председателя, одновременно учится в ВЮЗИ, который в 1953 заканчивает также «с отличием».

В 1954 году стал первым председателем Липецкого областного суда (область образована 06.01.1954), утвержден в должности 21.03.1954 на первой сессии Липецкого областного Совета депутатов трудящихся, затем неоднократно избирался на должность председателя до 1963 года.

Июнь 1963 – июнь 1978 – председатель Новосибирского областного суда.

О Михаиле Сергеевиче руководители органов госвласти отзывались как о высококвалифицированном специалисте и хорошем организаторе. Проработав в должности председателя суда 25 лет, пользовался большим авторитетом у судей области, был чутким и внимательным к подчиненным, знал дни рождения многих судей и не забывал поздравить. Много внимания уделял работе молодых судей, повышению их профессионального мастерства. Досконально знал все участки судебной работы и учил этому подчиненных.

Трудовые заслуги в деле укрепления социалистической законности также были отмечены госнаградой: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.08.1971 награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

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