На предприятии в Новосибирской области было обнаружено тело человека

Труп человека обнаружили на одном из предприятий региона.

По информации пресс-службы агентства безопасности «ГВАРДИЯ», в Новосибирской области на территории одного из предприятий во время обхода охранник обнаружил тело человека. По предварительной информации, мужчина мог свести счеты с жизнью.

На данный момент неизвестно, имел ли погибший отношение к предприятию, а также установлена ли его личность. Обстоятельства происшествия выясняются.

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