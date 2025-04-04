82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 апреля, 10:02
пробки
4/10
погода
+8.4°C
курсы валют
usd 84.38 | eur 93.16
82.76% -1.2
сегодня
04 апреля, 10:02
пробки
4/10
погода
+8.4°C
курсы валют
usd 84.38 | eur 93.16
сегодня 08:37
общество

На предприятии в Новосибирской области было обнаружено тело человека

Фото: Сиб.фм

Труп человека обнаружили на одном из предприятий региона.

По информации пресс-службы агентства безопасности «ГВАРДИЯ», в Новосибирской области на территории одного из предприятий во время обхода охранник обнаружил тело человека. По предварительной информации, мужчина мог свести счеты с жизнью.

На данный момент неизвестно, имел ли погибший отношение к предприятию, а также установлена ли его личность. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что в Бердске родные погибшего в ДТП 8-летнего мальчика возмущены решением суда

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в