В Новосибирске разыскивают 14-летнего подростка в очках

14-летнего подростка в очках ищут по всей области.

В Новосибирской области продолжаются поиски 14-летнего школьника Платона Шутова, пропавшего 30 марта 2025 года. Мальчик ушел из дома в селе Новолуговое без телефона, ключей и денег — до сих пор его местонахождение неизвестно.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал искать подростка 31 марта, распространяя информацию через социальные сети.

Приметы мальчика: рост 175 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза и очки. В день исчезновения он был в тёмно-синей куртке, чёрных спортивных штанах, тёмных ботинках и чёрной кепке с круглым козырьком.

Если у вас есть информация о местонахождении Платона, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.