Минздрав Новосибирской области напомнил, что иммуноглобулин не гарантирует защиту от энцефалита

Иммуноглобулин не сможет на 100% защитить от клещевого энцефалита.

В Новосибирской области с марта 2025 года начался сезон активности клещей. Уже зафиксированы укусы у трёх детей и одного взрослого. Минздрав региона напомнил, что иммуноглобулин, который вводят после укуса, не даёт полной защиты от клещевого энцефалита.

Единственный надежный способ профилактики — вакцинация. Она предотвращает тяжёлое течение болезни и летальные исходы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что бесстрашные клещи атакуют новосибирцев прямо в квартирах