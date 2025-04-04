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общество

Минздрав Новосибирской области напомнил, что иммуноглобулин не гарантирует защиту от энцефалита

Фото: Сиб.фм

Иммуноглобулин не сможет на 100% защитить от клещевого энцефалита.

В Новосибирской области с марта 2025 года начался сезон активности клещей. Уже зафиксированы укусы у трёх детей и одного взрослого. Минздрав региона напомнил, что иммуноглобулин, который вводят после укуса, не даёт полной защиты от клещевого энцефалита.

Единственный надежный способ профилактики — вакцинация. Она предотвращает тяжёлое течение болезни и летальные исходы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что бесстрашные клещи атакуют новосибирцев прямо в квартирах

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Валерия Митрохина
Журналист

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