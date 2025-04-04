Алексей Серебряков снимется в фильме о новосибирском Академгородке

В Москве стартовали съёмки документально-игрового фильма «Самая умная улица в мире», который расскажет об Академгородке в Новосибирске. Главную роль исполнил Алексей Серебряков, который сыграет учёного Михаила Лаврентьева, сообщает кинопродюссерская компания «Peak Media».

В картине также снимутся Лев Зулькарнаев, Евгений Ткачук, Алла Сигалова и другие актёры. Режиссёр проекта — Иван Вдовин. Съёмки проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Серебряков известен своими ролями в таких фильмах, как «Левиафан», «Груз 200» и «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». В 2014 году фильм «Левиафан» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В начале 2025 года фильм «Анора» с участием Серебрякова получил шесть номинаций на премию «Оскар».